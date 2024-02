Sanremo 2024, Zlatan Ibrahimovic a sorpresa: “Qui basta lo posso dire solamente io”

“Qui basta lo posso dire io”. Colpo di scena al Teatro Ariston dove è appena cominciata la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo: dalla platea invece sbuca Zlatan Ibrahimovic, co-conduttore già nel 2021. “Che ci fai tu qui?”, chiede Ibrahimovic ad Amadeus. “Quanti anni hai? Io 42 ed ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo. Si vede che il tuo corpo non ti parla da tanto tempo”, la battuta di Zlatan in riferimento al fatto che questo potrebbe essere il quinto ed ultimo Festival sotto il timone di Amadeus.

“Tu sei il direttore artistico giusto? Sai tutto di questo teatro? Posso sedermi lassù?“, chiede Ibrahomovic continuando la gag. “Lassù si è seduto solamente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in 74 anni”, controbatte Amadeus. “Quanti gol ha fatto Mattarella?, chiede Ibrahimovic.

Chiusura con una battuta calcistica: “Nonostante tu non sia al primo posto in classifica, ti ho messo in prima fila”, dice Amadeus ad Ibra ed il riferimento è al campionato di Serie A dove l’Inter, squadra tifata da Amadeus, è saldamente in testa con ben 8 punti di vantaggio sul Milan terzo di cui Ibrahimovic è dirigente da qualche mese.