Basket, Supercoppa femminile 2023: Schio vola in finale, Sassari sconfitta 57-55

La Famila Schio piega la Dinamo Sassari mediante il punteggio di 57-55 nel match valevole per la prima semifinale della Supercoppa 2023 di basket femminile e conquista l’accesso in finale. Nella giornata di domani il club veneto si contenderà il trofeo contro la vincente dell’altra semifinale, che vedrà opposte la Virtus Bologna e Venezia.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA SUPERCOPPA 2023

SCHIO-SASSARI 57-55 (18-22, 14-7, 14-15, 11-11)

La formazione sarda parte subito con il piede giusto mettendo a referto una bella tripla, ma la reazione di Schio non si fa attendere, infatti, dopo qualche minuto arriva il sorpasso. Ad ogni modo nel primo quarto Sassari si fa preferire perché è la squadra che risulta più concreta, tanto da chiudere avanti sul 18-22. Nel secondo parziale la compagine veneta dimostra maggiore intraprendenza e completa il sorpasso, tentando anche di incrementare il gap, che però resta irrisorio: le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 32-29.

Nella ripresa Schio e Sassari tornano in perfetta parità in più frangenti ma, come nel secondo quarto, anche in questo caso la squadra veneta ha qualcosa in più e riesce a restare davanti per 46-44. Quando inizia l’ultimo quarto le sarde mettono a referto un parziale di 4-0, ma questo non è sufficiente per intimorire le loro avversarie, che tornano immediatamente in vantaggio. Schio prova a sfruttare il momento favorevole volando sul +7, ma nel finale Sassari ha un sussulto d’orgoglio ed accorcia sul -2. Alla fine Schio si difende e conquista l’accesso in finale grazie ad un 57-55.