Schio-Sassari in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2023 basket femminile

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Schio-Sassari, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket femminile. Prende il via il torneo, che si disputa con la formula della Final Four: quindi, chi vince va avanti accedendo alla finale per continuare a sognare il primo trofeo stagionale. Le scledensi sono le dominatrici del panorama nazionale, e hanno mancato la vittoria del trofeo solo una volta negli ultimi dodici anni; le sarde, da canto loro, sono alla prima partecipazione. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di venerdì 22 settembre sul parquet del PalaCrisafulli di Pordenone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Schio-Sassari, valida per la Supercoppa 2023 di basket femminile.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV, eccezionalmente in chiaro. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine della sfida per non perdersi davvero nulla.