Lazio, Immobile: “Contro il Monza sarà una finale, dobbiamo recuperare i punti persi”

Ciro Immobile ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lazio alla vigilia della sfida di Serie A contro il Monza, presentando la gara: “Per noi è come una finale. Dobbiamo iniziare a recuperare i punti persi e ad essere quelli dello scorso anno. Solo in questo modo, e ritrovando lo spirito che si è visto contro l’Atletico Madrid, arriveranno anche i risultati“.

Immobile ha poi commentato le molte critiche ricevute per il difficile inizio di stagione: “A mio avviso non sono vere le tante cose che ho sentito. Personalmente sono sereno perché ascolto ciò che mi dice il mister. Lui punta molto su ciò che posso dare alla squadra ed è anche per questo che sento molto la mancanza del gol. Ho bisogno di mantenere la tranquillità perché la squadra ha bisogno del Ciro di sempre“.

L’attaccante campano, che dopo la rete alla prima di campionato contro il Lecce non ha più trovato il gol, proverà ad interrompere il digiuno all’Olimpico contro il Monza. Sarri riparte proprio da Immobile, affiancato da Zaccagni e Felipe Anderson. L’unico ballottaggio è a centrocampo, dove Kamada e Guendouzi si contendono una maglia al fianco di Cataldi e Luis Alberto. Non si tocca infine il reparto difensivo, dove a difendere i pali di Provedel saranno Patric, Romagnoli, Hysaj e Marusic.