Basket, Serie A2: la Fortitudo vince e resta prima, successi anche per Cantù e Torino

La domenica del 19esimo turno di Serie A2 ha visto il successo della Fortitudo Bologna, che vince 63-59 a Piacenza e conserva il primo posto nel Girone Rosso. A guidare la formazione felsinea sono gli italiani, con Bolpin e Morgillo autori di 13 punti a testa, a cui si aggiunge Fantinelli con 11. Sempre nello stesso del girone Cento trionfa ai supplementari per 86-79 sul campo di Nardò, guidata dai 26 punti di Archie e dai 21 di Palumbo. Nelle retrovie arriva il successo interno di Chiusi per 70-65 contro Orzinuovi, nella sfida tra le ultime due della classe.

Per quanto riguarda il Girone Verde invece, Cantù vince comodamente in casa 85-71 contro Agrigento, sempre più in crisi. Il top scorer per i biancoblu è Baldi Rossi con 23 punti. Nei piani alti della classifica successo importante anche per Torino, che nel derby piemontese trionfa sul parquet della Novipiù Monferrato per 82-71 e rimane salda al terzo posto. Quarta posizione occupata da Rieti, che contro la Luiss Roma ha beneficiato dei 18 punti ciascuno di Sarto e Johnson per vincere 81-72. Sul fondo della classifica arriva la terza vittoria stagionale di Latina, che si impone 95-87 sul campo di Vigevano.