Highlights Brescia-Treviso 88-67, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Brescia vince 88-67 in casa contro Treviso. Dopo un primo tempo finito in svantaggio dalla Germani, la squadra di Vitucci spegne la luce e subisce un pesantissimo 33-9 nel terzo quarto, che chiude la partita con 10 minuti d’anticipo. Sono 16 con 2 assist per il solito Amedeo Della Valle. Bene anche Burnell, 14 punti e 6 assist, e Gabriel, 12 punti. Non bastano alla Nutribullet i 39 punti combinati da Olisevicius e Robinson. Brescia si conferma prima inseguitrice della capolista Venezia.