Fiorentina-Udinese, Cioffi: “Un punto guadagnato”

“Un punto guadagnato o due persi? Guadagnato. Abbiamo sbagliato diverse occasioni, da parte loro non ne ricordo. Rispetto la Fiorentina”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi dopo il pareggio per 2-2 sul campo dei viola. Su Samardzic: “Lazar ha lavorato forte, è stato bravo. Ha aspettato l’occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi. Lui è vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me”. Promosso anche Lucca: “Lorenzo è cresciuto come giocatore perché ha voluto crescere. Ha accettato la concorrenza, sfruttando le occasioni concesse. Ha guadagnato la fiducia della squadra”, ha aggiunto Cioffi.