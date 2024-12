Nella 16^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket, Rimini incappa nella seconda sconfitta stagionale cedendo in casa contro un’ottima Cantù, al termine di una sfida di altissimo livello tra due squadre che puntano alla promozione. Termina 76-80 a favore della squadra di coach Brienza, che capitalizza in particolare il parziale nel terzo quarto. Cantù aveva dimostrato di fare sul serio già nel primo quarto, chiuso sul 15-21, ma la vemente risposta della capolista nel secondo quarto (22-12) aveva ribaltato la situazione. Poi, al rientro dagli spogliatoi, ecco il 16-25 degli ospiti, che poi ribattono colpo su colpo a Rimini portandosi a due vittorie proprio dalla RivieraBanca. Protagonista di serata ancora una volta Grant Basile, di gran lunga il top scorer con 24 punti.

Tra gli altri risultati spicca il successo di Avellino, che davanti al proprio pubblico batte il Verona 77-70: quarto successo consecutivo e nono totale per i campani, che agganciano in classifica proprio gli scaligeri. Anche in questo caso, dopo un parziale di 15-23 nel secondo quarto, la reazione dell’Avellino arriva nel secondo tempo, in cui, tra i due quarti finali, arriva un parziale di 45-29 in cui è fondamentale l’apporto di Jaren Lewis (26 punti e 7 rimbalzi).

Successi casalinghi anche per la Juvi Cremona (85-75 contro Torino), Orzinuovi (87-68 contro Livorno) e Cento, con quest’ultima che ottiene due punti fondamentali battendo all’overtime e raggiungendo in classifica Nardò per 82-76. Larga vittoria in trasferta, infine, per Brindisi, che con i 32 punti di Bryon Allen batte per 82-95 Vigevano centrando il quarto successo nelle ultime cinque partite.