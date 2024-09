Basket, regolamento Serie A2 2024/2025: come funziona, chi viene promosso e chi retrocede

Il regolamento della Serie A2 2024/2025 di basket, con tutte le informazioni sul funzionamento della regular season, su chi viene promosso in A1 e su chi retrocede. Innanzitutto, quest’anno è stata introdotta la grande novità del girone unico: non più due tabelloni distinti, quindi, ma un’unica classifica con venti squadre che si sfideranno secondo le regole del girone “all’italiana”, ovvero ogni squadra affronterà le altre diciannove due volte, una in casa e una in trasferta. Inoltre, come per la Serie A1, anche nel campionato cadetto il calendario è asimmetrico, quindi senza corrispondenza tra girone di andata e girone di ritorno. Per quanto riguarda il punteggio, ogni partita assegna due punti, mentre la sconfitta ne assegna zero. Seguendo queste indicazioni, al termine della regular season si viene così a completare la classifica: i casi di parità vengono risolti da fattori come i punti segnati e subiti, o, soprattutto nel caso di classifica avulsa (quindi con almeno tre squadre a pari punti), andando a vedere i risultati ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Risolto tutto ciò, viene determinata la classifica finale in vista della post season.

REGOLAMENTO SERIE A2 2024/2025: PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Cambiando la formula del campionato, cambiano in maniera significativa anche le regole per le promozioni in A1 e per le retrocessioni in Serie B. Innanzitutto, la prima classificata al termine della regular season va direttamente in A1. Le squadre dalla 2° alla 7° vanno ai playoff mentre quelle dall’8° alla 13° vanno ai play-in. I play-in si disputano con la formula di un mini torneo a gara unica. La 10° sfiderà la 13°, mentre l’11° sfiderà la 12°: le due vincenti affronteranno, rispettivamente, l’8° e la 9°; le due squadre vincenti di questa seconda partita si uniscono ai playoff, determinando l’ottava e la nona nella griglia playoff. Si prosegue, quindi, con i playoff stessi, secondo l’ordine 2°-9°, 5°-6°, 4°-7°, 3°-8°. A partire dai quarti di finale e fino alla finale, tutte le serie si disputano al meglio delle cinque partite; la vincente, otterrà la promozione in A1.

Passando alla parte bassa, l’ultima classificata al termine della stagione regolare retrocede in B. Le squadre dalla 16° alla 19° si sfideranno nei playout. Il turno è unico con gli accoppiamenti 16°-19° e 17°-18°: anche in questo caso le serie sono al meglio delle cinque partite, chi perde va in B, per un totale di tre squadre retrocesse.

Visto il regolamento di playoff e playout, ne consegue che le squadre che terminano la stagione regolare in 14° e 15° posizione, molto semplicemente, ottengono la conferma della categoria senza ulteriori partite.