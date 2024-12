La diretta testuale live di Trento-Sada Cruzeiro, finale del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli hanno superato la Lube Civitanova nel derby di semifinale ed ora tornano in campo per l’atto conclusivo. Si tratta della settima finale iridata della storia del club gialloblù, che ha già trionfato in cinque edizioni. Trento va dunque a caccia del sesto titolo, che consentirebbe all’Itas di rimanere in vetta alla classifica delle squadre più titolate nella storia della competizione. Il Sada Cruzeiro, infatti, ha conquistato fin qui quattro titoli e in caso di successo raggiungerebbe proprio il club trentino al primo posto di questa speciale graduatoria.

La squadra guidata da coach Filipe Ferraz arriva a questa finale dopo aver sconfitto il Foolad Sirjan Iranian in semifinale ed ora vuole fare un’altra grande prestazione nel match che conta di più. L’obiettivo dei brasiliani è ripetere il successo ottenuto nell’ultima sfida del girone, dove sono riusciti a spuntarla al tie-break contro la Trentino Itas, sfruttando il caloroso tifo del proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di domenica 15 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Trentino Itas e Sada Cruzeiro della competizione iridata per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TRENTO – SADA CRUZEIRO (inizia alle 18.30)