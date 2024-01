Basket, Serie A2 2023/24: Forlì vince a Udine, successi anche per Fortitudo e Trapani

La domenica del 21esimo turno di Serie A2 ha visto il successo della Fortitudo Bologna, che vince 90-77 al PalaDozza contro una Cividale in gran forma nell’ultimo periodo. A guidare la Effe sono Freeman e Aradori, autori rispettivamente di 25 e 24 punti, che consentono ai biancoblù di mantenere la vetta nel Girone Rosso. Al primo posto a pari merito c’è anche Forlì, che nel big match di giornata trova una grande vittoria in casa dell’Apu Udine per 73-61. I romagnoli rimontano nell’ultimo periodo e grazie ai 23 di Allen lasciano al palo i bianconeri, fermi in terza posizione in classifica. Nello stesso girone vince anche Verona, che si impone 69-57 sul campo di Nardò e aggancia Trieste in classifica al quarto posto. Proprio la formazione alabardata cade in casa a sorpresa contro Rimini: finisce 90-76 per i romagnoli, trascinati dai 20 punti di Marks. Nelle retrovie arrivano i successi di Chiusi, che passa 73-64 a Piacenza, e quello di Orzinuovi, che la spunta 82-96 sul campo di Cento.

Per quanto riguarda il Girone Verde invece, dopo il successo di ieri di Cantù risponde subito Trapani, che supera in casa 82-78 la Luiss Roma e rimane in vetta con tre gare di vantaggio. Bene anche Torino, che rimonta e vince in volata 94-91 contro l’Urania Milano. I piemontesi conservano così il terzo posto in classifica, con una gara di scarto su Rieti, corsara 85-67 a Vigevano grazie ai 26 punti di Jazz Johnson. Infine vince ai supplementari Treviglio per 84-76 contro Latina, mentre nell’anticipo di mezzogiorno Agrigento aveva superato Cremona 89-82.