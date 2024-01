Liverpool, Klopp: “Prestazione buona, un pomeriggio meraviglioso”

Le parole di Klopp dopo il match del Liverpool: “In alto, una prestazione eccezionale da parte di tutti quelli coinvolti. Veramente buona. Mi è piaciuto il gioco. Avremmo potuto – e lo abbiamo comunque detto ai ragazzi nell’intervallo – passare con un po’ più di determinazione, un po’ più di direzione, più veloci in alcuni momenti, sarebbe stato meglio, ma è difficile. Abbiamo comunque segnato due gol, due gol meravigliosi, abbiamo subito un gol su punizione che è stato ben eseguito – sicuramente avremmo potuto fare meglio in quella situazione comunque”. Dal punto di vista emotivo: “È [emotivo] ma il mio lavoro è… Ok, non è sempre facile ma devo ricompormi e ho letto tutti i messaggi che le persone hanno inviato, non sono fatto di legno quindi li sento tutti. Non molto tempo fa ho detto: ‘Non cantate la canzone durante la partita’ – ovviamente la gente ha già smesso di ascoltarmi, va bene! Ma va bene, abbiamo vinto la partita, abbiamo segnato dopo. È solo che giochiamo di nuovo mercoledì e se poi potessimo ignorare per 95 o 100 minuti che l’allenatore se ne va a fine stagione e fare di tutto per rendere la situazione il più scomoda possibile per il Chelsea, sarebbe fantastico. E so che anche la gente lo sa, quindi in realtà non devo dirlo. Ma è stato un pomeriggio meraviglioso in tutti i suoi momenti”.