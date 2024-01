Sampdoria, Pirlo: “Grande prova di carattere, ci godiamo la vittoria”

Le parole del tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo dopo la vittoria contro il Cittadella: “Era importante invertire la rotta e mettere l’atteggiamento giusto su un campo difficile come quello del Cittadella. Nonostante lo svantaggio siamo stati bravi a rimanere in partita e avere la reazione giusta e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. E’ stata una grande prova di carattere da parte di tutti e sono felice anche per quelli che sono entrati nel secondo tempo con lo spirito giusto. Ci godiamo la vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo pensare alla prossima partita e stare sul pezzo. Oggi era importante raccogliere i tre punti e smuovere la classifica, dopo i risultati di ieri. I tifosi sono fantastici, siamo felici di avergli regalato almeno una soddisfazione”.