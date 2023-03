Basket, Serie A2 2022/2023: vittorie per Forlì e Cantù, bene anche Pistoia

La venticinquesima giornata della Serie A2 2022/2023 di basket ha visto andare in scena quest’oggi partite importanti, sia nel girone verde che nel girone rosso. Andiamo quindi a scoprire insieme quando avvenuto. Nel girone verde torna in vetta solitaria l’Acqua San Bernardo Cantù, che regola 97-71 Torino senza particolari difficoltà e approfitta della contemporanea sconfitta della Vanoli Cremona all’overtime contro Treviglio. Vince anche Trapani in casa di Latina, mentre Piacenza regola in casa la Ferraroni Cremona. Non si è disputato il match tra Rieti e Stella Azzurra, a causa della mancanza di corrente elettrica nell’impianto che avrebbe dovuto ospitare la partita.

SERIE A2 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE COMPLETE

Nel girone rosso prosegue la marcia di Forlì in testa con la vittoria su Udine. Molto bene anche Pistoia, che soffre ma supera all’overtime la Fortitudo Bologna e supera così Cento. Quest’ultima infatti è stata sconfitta a sorpresa da Mantova in casa. Vittoria di misura per Rimini nel derby con Ravenna, così come per San Severo in casa di Cividale. Infine da registrare anche la vittoria di Nardò, che in casa supera Chieti per 83-73.