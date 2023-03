Tabellone qualificazioni Masters 1000 Miami 2023: presenti Arnaldi e Bellucci

Il tabellone delle qualificazioni al torneo Masters 1000 di Miami 2023. Al via tanti tennisti di spicco, che valgono probabilmente più della loro classifica attuale. Si tratta di giocatori come Kokkinakis o Garin, ma anche dei finalisti di Phoenix Shevchenko e Borges. Presenti anche due tennisti italiani, ovvero Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. Di seguito allora ecco il tabellone completo di promozione al main draw, previsto un primo turno e il turno successivo che sarà quello decisivo per la qualificazione.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 MIAMI

(1) Borges vs Johnson

Holt vs (18) Gojo

(2) O’Connell vs Hanfmann

(WC) Blockx vs (19) Watanuki

(3) Thompson vs Olivo

(PR) Klahn vs (21) Machac

(4) Gomez vs Skatov

Meligeni Alves vs (16) Basilashvili

(5) Zhang vs Bellucci

(WC) Tien vs (24) Struff

(6) Kokkinakis vs Collarini

(WC) Paire vs (17) Brouwer

(7) Garin vs Uchida

Tabilo vs (23) Shevchenko

(8) Altmaier vs (WC) Damm

Blancaneaux vs (22) Hijikata

(9) Kovacevic vs Marterer

Vukic vs (13) Duckworth

(10) Eubanks vs (WC) Shelbayh

Klein vs (14) Arnaldi

(11) Albot vs Ymer

Wu vs (15) Kotov

(12) Safiullin vs Moreno de Alboran

Misolic vs (20) Ugo Carabelli