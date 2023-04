Basket, Serie A2 2022/2023: vincono Cantù e Cremona, Forlì sorprende Treviglio

Prosegue la seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket, con tante squadre impegnate e determinate a chiudere bene la stagione. Dopo un’appassionante Regular Season (o “fase di qualificazione”), il campionato cadetto non si ferma anzi offre le partite che poi porteranno, rispettivamente, alla definizione delle squadre che verranno promosse in A1, e quelle che, invece, verranno retrocesse in Serie B.

Nella giornata odierna si sabato 8 aprile si sono disputati ben dodici match. Per quanto riguarda il girone promozione, nel girone giallo Cantù e Cremona hanno rispettato il pronostico, superando rispettivamente Pistoia e Cento, mentre Trevglio è stato sconfitto a sorpresa da Forlì. Nel girone blu, invece, Torino ha conquistato il big match contro Cividale, portandosi al comando in solitaria. Successi anche per Milano e Piacenza, rispettivamente ai danni di Udine e Bologna.

Per quanto riguarda il girone bianco, Agrigento ha travolto Nardò per 98-74, mentre Latina ha avuto la meglio di Chiusi per 75-69. Infine, nel girone salvezza continua a regnare l’equilibrio. La Stella Azzurra ha comodamente superato Mantova, così come ha fatto Monferrato su Ravenna. Successi esterni infine per San Severo e Chieti, rispettivamente contro Rieti e Cremona.

