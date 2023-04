FeralpiSalò in Serie B, il gol di Butic che vale la prima storica promozione (VIDEO)

di Marzia Bosco 2

La FeralpiSalò conquista la prima promozione della storia in Serie B. Il club lombardo grazie alla vittoria di misura ottenuta contro la Triestina nella sfida valevole per la 36esima giornata di Serie C, girone A, ha firmato un traguardo mai raggiunto sino ad ora. A consegnare i tre punti necessari ai verdazzurri la rete di Butic messa a segno al 68esimo. Di seguito il video del gol.