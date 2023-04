Highlights Venezia-Tortona 89-80, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Vince Venezia in casa, grazie all’89-80 rifilato a Tortona in quella che è stata una partita divertente, giocata a ritmi alti e combattuta fino alla sua fasi finali. I lagunari ottengono il proprio quarto trionfo consecutivo, il 13esimo di questo campionato che ora li vede ottavi in classifica, all’ultimo posto utile per la qualificazione play-off e a +2 su Pesaro. Per Tortona, invece, uno stop che non permette al team di Casale Monferrato di attaccare il primo posto di una vacillante Virtus Bologna: tra le squadre i punti restano 4. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.