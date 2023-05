Basket, Serie A2 2022/2023: Forlì batte Cantù in trasferta, Treviglio domina con Pistoia

Oggi è andata in scena l’ultima giornata dei mini gironi, 1°-6°posto, 7°-12° posto, 13°-18° posto e 19°-26°, di Serie A2 2022/2023 di basket.

Nel girone 1°-6° posto Forlì batte in trasferta Cantù 73-64, Baltur Cento vince con Cremona 76-64 e Treviglio passeggia si Pistoia 104-65. Forlì chiude in prima posizione con 5 vittorie e 1 sconfitta. Subito dietro Treviglio con 4 vittorie e 2 sconfitte con Cantù e Cremona a 3 vittorie e 3 sconfitte e Baltur Cento e Pistoia con 6 punti. Nel girone 7°-12° posto Cividale batte Piacenza 84-80, Udine vince contro Torino 96-93 e Milano vince con Bologna 87-79. Torino chiude 7ª con 5 vittorie e 1 sconfitta, Milano 8ª con 3 vittorie e 3 sconfitte come Cividale, Udine 10ª con 4 vittorie e 2 sconfitte, Piacenza e Bologna 11ª e 12ª a 4 punti. Nel girone 13°-18° posto Agrigento chiude 13ª con 5 vittorie e 1 sconfitta, Nardò chiude 14ª con 4 vittorie e due sconfitte. Gli ultimi due posti buoni per i playoff sono di Rimini e Chiusi, che vince in casa di Trapani strappando il 16° posto.