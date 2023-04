Basket, Serie A2 2022/2023: Chieti batte Rieti per la salvezza, tutti i risultati della domenica

Prosegue la seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket, con ben 7 partite nella domenica che chiude il mese di aprile. Due per girone, tranne per quello salvezza, che vede solo una gara oggi: Kienergia Rieti-Caffè Mokambo Chieti, gara chiusasi col risultato di 67-74.

Passando al girone giallo, Giorgio Tesi Group Pistoia batte in casa Vanoli Basket Cremona per 73-68. Vittoria casalinga, ancora più ampia, per Unieuro Forlì, che letteralmente asfalta Gruppo Mascio Treviglio per 79-61.

Per il girone blu, Fortitudo Flats Service Bologna esce sconfitta dalla sfida casalinga contro UCC Assigeco Piacenza: 76-84. Apu Old Wild West Udine travolge poi nel parquet casalingo Urania Milano. 102-84 il risultato finale.

In conclusione, per il girone bianco, una vera e proprio passeggiata per l’Umana Chiusi Benacquista vince agevolmente contro Assicurazioni Latina per 82-66. In ultimo Riviera Banca Basket Rimini batte 2B Control Trapani per 69-64.

REGOLAMENTO SECONDA FASE

RISULTATI E CLASSIFICHE