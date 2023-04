Bologna-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Bologna e Juventus, valevole per la 32esima giornata della Serie A 2022/2023. Periodo nero per i bianconeri, che nonostante la penalizzazione tolta sono reduci da tre sconfitte di fila in campionato e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter. L’obiettivo è dunque ripartire al più presto, magari già dal match del Dall’Ara contro la squadra di Thiago Motta, recentemente sconfitta dal Verona. All’andata non ci fu storia e la Juventus trionfò con un sonoro 3-0; come finirà stavolta? La sfida è in programma oggi, domenica 30 aprile alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.