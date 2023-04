Bologna-Juventus, problema al monitor Var: l’arbitro Sozza non potrà rivedere episodi

Problema al monitor Var del Dall’Ara per Bologna-Juventus. L’arbitro Sozza non può vedere gli episodi in campo dopo eventuali revisioni da parte degli addetti di Lissone perché ci sono problemi tecnici e le immagini non arrivano a bordocampo. Dunque in caso di situazioni al limite, sarebbe proprio il Var a comunicare la decisione all’arbitro, che deciderebbe senza poter rivedere le immagini.