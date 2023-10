Basket, Serie A1 2023/2024: Virtus Bologna a valanga su Varese, Venezia corsara a Pesaro

Le due partite serali hanno chiuso il programma della seconda giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Rimane a punteggio pieno la Virtus Segafredo Bologna, che travolge con un netto 115-84 l’Openjobmetis Varese al termine di una partita controllata dagli uomini di coach Banchi fin dai primi minuti. Grande prova per Marco Belinelli, top scorer del match con 23 punti e un ottimo 64% dall’arco dei tre punti. Seconda vittoria in altrettanti turni di campionato anche per la Umana Reyer Venezia, che batte in trasferta la Carpegna Prosciutto Pesaro con il punteggio di 64-76. Rayjon Tucker è il migliore dei lagunari con 14 punti, anche se il top scorer alla fine è Scott Bamforth i cui 17 punti però non bastano ai padroni di casa per evitare la seconda sconfitta in questo avvio di campionato.

Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna prende il largo fin dai primi minuti, con Varese che cerca di opporre resistenza ma cede già nel primo quarto sotto i colpi di Belinelli e compagni. Il primo break arriva sul 21-13 e alla prima sirena i padroni di casa conducono già per 33-22. La situazione non migliora nel secondo quarto per gli ospiti, visto che le V nere toccano anche il +18 sul 49-31 a metà periodo e all’intervallo lungo appaiono in pieno controllo sul punteggio di 58-39. Il secondo tempo si rivela essere di pura gestione per Bologna, con gli avversari che timidamente provano ad accorciare nel terzo quarto salvo poi sprofondare nel finale di partita.

Alla Vitrifrigo Arena invece parte forte Pesaro, che dopo pochi minuti conduce 10-3 salvo poi subire la reazione di Venezia che con un controparziale passa in vantaggio 14-15 chiudendo il primo quarto sul 19-23 in proprio favore sotto la spinta di un ispirato Tucker. Quest’ultimo propizia anche l’allungo dei lagunari in avvio di secondo quarto, con il vantaggio di Venezia che raggiunge ben presto la doppia cifra. All’intervallo il tabellone dice 28-41, poi in avvio di terzo quarto Pesaro accorcia fino al -5 senza però riuscire a dare continuità alla propria efficacia offensiva. Venezia così riesce ad allungare nuovamente per poi gestire senza patemi negli ultimi minuti.