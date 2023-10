GP Qatar, Leclerc: “Faticato più del previsto in gara, McLaren e Russell velocissimi”

Le due McLaren sono state molto veloci e ce lo aspettavamo, al contrario della Mercedes di Russell”. Queste le parole di Charles Leclerc dopo il quinto posto al termine del Gran Premio del Qatar. “In tutto il weekend abbiamo fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara. Un peccato, al primo stint la macchina non è andata bene, meglio nel secondo e nel terzo. Ci aspettavamo una McLaren così veloce, così come l’Aston Martin. Non so cosa pensare sulla Mercedes, dopo l’incidente Russell è andato fortissimo e non riesco a spiegarmelo”