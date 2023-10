Basket, Serie A1 2023/2024: la Virtus Bologna fa 5 su 5, Napoli cede 75-88

Resta imbattuta e in vetta alla Serie A1 2023/2024 di basket la Virtus Bologna, che ha superato con il punteggio di 75-88 Napoli nella sfida valida come 5^ giornata. Nonostante il grande avvio di stagione per la formazione partenopea, con tre vittorie nelle prime quattro, a lasciare il PalaBarbuto con i due punti in tasca sono le Vu Nere, trascinate da Mickey e Belinelli. Il miglior realizzatore della gara è però Zubcic con 20 punti.

CRONACA – A partire meglio è la squadra di casa, che mette la testa avanti e si porta sul +5, mettendo subito in chiaro che venderà cara la pelle. I ragazzi di Banchi ristabiliscono la parità, ma nel giro di poco tornano sotto di cinque lunghezze, riuscendo comunque a chiudere il parziale avanti di uno. Il secondo quarto è invece quello che mette un punto esclamativo sul match e che taglia le gambe alla squadra partenopea. Emblematico il parziale di 23-6 in favore della Virtus. In fondo il basket è una cosa semplice: vince chi trova la via del canestro e difende meglio. Bologna vince il duello con gli avversari e va all’intervallo sul +18. Nella ripresa Napoli prova ad accorciare le distanze, ma non riesce mai neppure a scendere sotto la doppia cifra di ritardo. Belinelli e compagni amministrano invece con grande lucidità il vantaggio e s’impongono comodamente.

TABELLINO NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA

NAPOLI: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicolao 4, Fusaro 0, Owens 12, Sokolowski 2, Lever 4, Ebeling 0, Mabor Dut Biar 0, Grivo N.E.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo 0, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11, Cordinier 2.