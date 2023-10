Pallone d’Oro 2023, la classifica dei primi 30: gli aggiornamenti in diretta

L’attesa per scoprire a chi verrà assegnato il Pallone d’Oro 2023 è finalmente finita: ecco la classifica dei primi 30 per quanto riguarda il celebre riconoscimento assegnato da France Football al giocatore più forte dell’anno. Se la vittoria di Leo Messi, pronto a conquistare il suo storico ottavo Pallone d’Oro, sembra già annunciato, gli altri piazzamenti sono tutti da scoprire. Grande curiosità per chi salirà sul podio insieme all’argentino (occhi puntati soprattutto su Haaland e Mbappé) ma anche per dove si posizioneranno i quattro giocatori che militano in Serie A, ovvero Nicolò Barella (unico italiano), Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito la classifica completa e costantemente aggiornato.

LA CLASSIFICA FINALE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-Jae

23. Andre Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolò Barella

28. Randal Kolo Muani

28. Martin Odegaard

30. Ruben Dias