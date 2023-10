Basket, Serie A1 2023/2024: tutto facile per la Virtus Bologna, sconfitta anche Sassari 80-66

La Virtus Bologna prosegue il suo ottimo momento e ottiene contro la Dinamo Sassari l’ottavo successo su nove partite disputate tra Serie A1 ed Eurolega in questo avvio di stagione. La squadra di coach Banchi prende la gestione del match già da metà primo quarto, ma il primo vero allungo arriva nel corso del secondo. Sassari prova la reazione dopo l’intervallo, ma sul finire del terzo periodo arriva il parziale che permette alla squadra bolognese di arrivare anche sul +16. Nonostante un’altra reazione dei sardi, la Virtus finisce per imporsi per 80-66 e resta in vetta alla classifica insieme a Brescia e Venezia. Cinque giocatori in doppia cifra per i padroni di casa con Abass leading scorer con 14 punti.

LA PARTITA – Gran partenza di Sassari che parte segnando i primi tre canestri della serata e costringendo coach Banchi al time-out. La reazione della Virtus non si fa attendere e con un parziale di otto a zero conquista il primo vantaggio della partita. Jaleen Smith da tre è una sentenza nel quarto d’apertura, ma un paio di triple di Kruslin riportano Sassari in parità prima di chiudere avanti 18-20 dopo 10′. Sassari vola sul +6 con una tripla di Trier ma la reazione della Virtus è da grandissima squadra. Mickey, Shengelia e Cordinier guidano il parziale della squadra di casa che tocca anche il +11 di vantaggio prima di terminare sul 45-35 il primo tempo.

La squadra di coach Bucchi prova a rimanere in partita nei primi minuti del secondo tempo e ci riesce nella prima metà del terzo quarto. Poi, torna a prendersi la scena Abass che fa un po’ di tutto: triple, recuperi, schiacciate. La tripla di Pajola e il canestro di Mickey negli ultimi secondi del quarto portano la Virtus a trovare il più largo vantaggio sul 64-50. Sassari prova una reazione nella prima fase del quarto finale, ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma è troppo tardi. Nuovo allungo di Bologna e match che si conclude 80-66.