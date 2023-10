Bayern Monaco: Goretzka ai box per un dito rotto

Leon Goretzka rimarrà indisponibile per qualche settimana a causa della frattura di un dito. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, il giocatore del Bayern Monaco aveva lasciato in sofferenza il campo durante la partita contro il Mainz per un infortunio al dito della mano. Questo pomeriggio il calciatore si è sottoposto ad un’operazione da cui è uscito con il braccio ingessato. Secondo i medici, il tempo di recupero dovrebbe aggirarsi attorno alle tre settimane, ma Goretzka si è posto la partita contro il Borussia Dortmund del 4 novembre come obiettivo.