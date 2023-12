Basket, Serie A1 2023/2024: Treviso sorprende Trento, Scafati batte Napoli

Prosegue la 12ª giornata di Serie A1 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICA

Treviso batte Trento 86-78 in casa. Decisivo il solito Bowman con 26 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Allen, 16 punti e 5 rimbalzi, e Paulicap, che mette a referto una doppia doppia da 13 punti e 19 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 23 punti di Baldwin e i 16 di Grazulis e Biligha per evitare il quarto ko in campionato, 8V-4P. Treviso si toglie dall’ultimo posto e sale in 15ª posizione, ancora in zona retrocessione, con 3 vittorie e 9 sconfitte.

Cremona vince 83-67 in casa contro Tortona. Sono 17 con 3 rimbalzi per Zanotti e 11 per Denegri e McCullogh. Il miglior realizzatore degli ospiti è Obasohan con 13 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. La squadra di Cavina si conferma al 9° posto con 6 vittorie e 6 sconfitte. Terzo ko consecutivo per Tortona, che scende in 10ª posizione con 5 vittorie e 7 sconfitte.

Scafati torna al successo, dopo quattro sconfitte in fila, e batte 91-85 Napoli in casa. Cinque giocatori in doppia cifra per i padroni di casa con Rivers top scorer con 17 punti. Bene anche Pinkins, 14 punti, Nunge, 11 punti e 5 rimbalzi, Gamble, 13 punti, e Alessandro Gentile, 10 punti e 9 assist in uscita dalla panchina. Scafati sale al 10° posto con 5 vittorie e 7 sconfitte. Napoli manca l’aggancio a Virtus e Trento al terzo posto e resta quinta a 7 vittorie e 5 sconfitte.

Pesaro la spunta in casa di Pistoia 74-73 in un match punto a punto in cui i gli ospiti hanno rischiato di farsi rimontare 10 punti di vantaggio nell’ultimo periodo. Decisivi i 33 punti combinati da Visconti e Ford in uscita dalla panchina. Non bastano ai padroni di casa i 24 di Moore e i 19 di Willis per evitare il ko. Pesaro sale a 5 vittorie e 7 sconfitte in 11ª posizione. Pistoia resta ferma al 9° posto con 6 vittorie e 6 sconfitte.

Sassari batte 82-81 Brindisi in casa. Per i padroni di casa bene Tyree con 15 punti e Diop con 13 punti e 8 rimbalzi. Non basta a coach Sakota la grande prova corale dei suoi ragazzi, 15 punti per Senglin, 13 per Lazewski e Sneed e 12 per Johnson e Kyzlink. Sassari si inserisce nel quartetto di squadre al 10° posto, con Tortona, Scafati e Pesaro, con 5 vittorie e 7 sconfitte. Resta ultima Brindisi con 2 vittorie e 10 sconfitte.