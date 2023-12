Premier League, insulti a Watkins: l’Aston Villa chiede indagini ai danni di un tifoso

L’Aston Villa ha chiesto l’apertura di un’indagine dopo che l’attaccante Ollie Watkins ha dichiarato di aver subito abusi da parte di un tifoso del Brentford. Il centravanti inglese era l’ex di turno nella gara contro le Bees, e proprio un suo gol ha decretato la vittoria ospite per 2-1 al Community Stadium. L’esultanza dell’attaccante della nazionale ha scatenato una mischia in mezzo al campo, in cui Ezri Konsa e Saman Ghoddos hanno ricevuto l’ammonizione. L’allenatore del Brentford Thomas Frank ha difeso Watkins nel post partita, definendolo “una persona eccezionale e di massima integrità“.