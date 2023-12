Sindacato FifPro contro Fifa: “Mancata considerazione della salute mentale e fisica dei giocatori”

Il sindacato internazionale dei giocatori FIFPRO ha criticato l’annuncio del Mondiale per Club a 32 squadre nel 2025: “La decisione odierna del Consiglio Fifa di programmare la prima edizione della Coppa del Mondo per club Fifa a 32 squadre tra il 15 giugno e il 13 luglio senza implementare ulteriori misure di salvaguardia del carico di lavoro dei giocatori dimostra una mancanza di considerazione per la salute mentale e fisica dei giocatori stessi, così come un disprezzo per la loro vita personale e familiare. Le estreme pressioni mentali e fisiche al vertice del gioco sono la principale preoccupazione dei giocatori che partecipano a molteplici competizioni per club e nazionali, portando a esaurimento, lesioni fisiche, problemi di salute mentale, prestazioni ridotte e rischi per la longevità della carriera“. I calciatori “hanno ripetutamente espresso preoccupazione per l’aumento del carico di lavoro ai loro sindacati nazionali”.