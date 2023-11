Basket, Serie A1 2023/2024: impresa Cremona, primo ko per la Virtus Bologna. Varese batte Sassari

La sesta giornata della Serie A1 2023/2024 di basket si è chiusa con gli ultimi due match, dove non sono mancate emozioni e grandi giocate. La sorpresa del giorno è senza dubbio la prima sconfitta in campionato della Virtus Segafredo Bologna, che al PalaRadi cede 93-83 in casa della Vanoli Cremona. Le V nere di coach Banchi, attese da un calendario infernale nelle prossime settimane, probabilmente sono già proiettate al big match di Eurolega di giovedì in casa del Real Madrid. Così ecco il primo stop in campionato, per una classifica che ora vede ben quattro squadre appaiate a 10 punti. La serata sorride anche alla Openjobmetis Varese, che si allontana dalle ultime posizioni vincendo lo scontro diretto contro Sassari. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come sono andate le due partite.

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari 90-79

All’Itelyum Arena ottima partenza dei padroni di casa fin dai primi minuti. Nel primo quarto il vantaggio di Varese arriva già in doppia cifra grazie alle ottime percentuali di Brown e McDermott. La situazione di Sassari peggiora già in avvio di secondo quarto, quando i sardi vengono “doppiati” sul 35-17. Il tentativo di reazione viene subito sedato dalle triple di Varese, che chiude la prima metà di partita in vantaggio 52-40.

Anche nel terzo quarto i padroni di casa sembrano in controllo, ma con un parziale da 15-5 ecco che Sassari torna a -9 prima del quarto periodo. Un vero e proprio black-out quello di Varese, che addirittura vede gli avversari tornare a -4 sul 73-69. Ci pensano poi le triple di Brown e Shahid a far passare la paura ai tifosi di casa, con i lombardi che riescono a gestire il finale. A fine partita il tabellino esalta la prova corale di Varese, con cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 18 punti di McDermott, ma senza dimenticare la doppia doppia di Cauley-Stein (14 punti, 11 rimbalzi) e i 14 punti con 9 assist di Moretti.

Vanoli Basket Cremona-Virtus Segafredo Bologna 93-83

Al PalaRadi Cremona si conferma miglior attacco del campionato con un primo tempo aggressivo e di qualità, in cui la Virtus Bologna sembra faticare a stare al passo dei padroni di casa. In particolare Golden e Zegarowski mettono a ferro e fuoco la difesa delle V nere, con la Vanoli che rimane a contatto nel primo quarto e si scatena nel secondo toccando anche il +10 con un parziale da 20-10 in proprio favore. Alla fine le due squadre vanno all’intervallo con Cremona avanti di nove lunghezze sul 46-37.

Nel terzo quarto non arriva nessuna reazione da parte degli uomini di Banchi, che anzi sprofondano a -18 sotto i colpi di Adrian e Lacey. I 19 punti di svantaggio prima del quarto periodo sono tanti, forse troppi. Bologna però ci prova e torna in campo con un altro piglio, quello delle grandi notti europee di questo inizio di stagione. Ecco quindi il parziale della Virtus, che torna anche a -7 con le triple di Belinelli e Abass: la partita sarebbe riaperta, ma Cremona non ci sta e negli ultimi minuti prende nuovamente il largo per poi gestire fino al +10 finale. Grant Golden protagonista assoluto con 22 punti in 22 minuti, ma Lacey mette a referto 14 punti e 9 assist. A Bologna non bastano cinque giocatori in doppia cifra, con Shengelia top scorer a quota 14.