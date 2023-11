Ciclocross, Europei 2023: medaglia di bronzo per Sara Casasola nella prova elite femminile

Splendida medaglia di bronzo per Sara Casasola nella prova Donne Elite degli Europei di ciclocross svoltasi a Pont-Chateau. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio a 1’56” di distacco dalla vincitrice, l’olandese Fem Van Empel, campionessa del mondo in carica ed europea uscente che ha condotto saldamente al comando praticamente tutta la gara. L’argento è invece andato alla connazionale Ceylin del Carmen Alvarado. La gara maschile ha visto invece la vittoria del belga Michael Vanthourenhout, che ha confermato il titolo. Argento per il britannico Cameron Manson e bronzo dell’olandese Lars van der Haar.