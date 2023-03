Basket, Serie A1 2022/2023: vittoria in rimonta di Varese contro Verona

Varese torna alla vittoria nella ventitreesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di coach Brase ha sconfitto in rimonta sul 98-94 il Verona, salendo a quota 26 punti in classifica e consolidando la propria presenza in zona Playoff. Successo in rimonta per i padroni di casa, sotto per tutti i primi tre quarti di gara e autori di un parziale di 25-18 nell’ultimo quarto.

Primo quarto dominato dagli ospiti, che volano subito sul +10 (3-13) e raggiungono il massimo vantaggio sul 10-25, chiudendo sul 15-27. Reazione Varese nel secondo quarto, dove firma un parziale di 28-22 accorciando sugli avversari e andando all’intervallo con sei punti di svantaggio sul 43-49. I padroni di casa continuano ad accorciare nel terzo quarto e riescono a pareggiare i conti sul 62-62 con Johnson, Verona torna subito avanti rimanendo in vantaggio fino alla fine del parziale chiuso sul 73-76. Di nuovo parità sul 77-77 dell’ultimo quarto con Ross e sorpasso Varese sull’80-79 con una tripla di Brown. I padroni di casa allungano controllano il vantaggio nella parte finale dell’ultimo parziale, chiudendo i conti sul 98-94.