Highlights e gol Virtus Francavilla-Monopoli 2-0: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Virtus Francavilla-Monopoli 2-0, match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo sono le reti di Solcia (14′) e Patierno (38′) a decidere il match. Il difensore svetta di testa su calcio d’angolo e fa 1-0. L’attaccante invece firma il 2-0 con un tocco da biliardo in area.