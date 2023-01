Basket, Serie A1 2022/2023: Varese straripante, Brindisi cede alla distanza

Varese batte Brindisi nella sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria convincente per la formazione di coach Brase, che conduce i giochi fin dall’inizio, indirizzando il match e poi resistendo ai numerosi tentativi di recupero da parte della squadra di casa: 90-104 il risultato finale.

LA PARTITA – Il ritmo impresso al match da Varese è come sempre altissimo fin dalle prime battute, supportato dalla precisione letale da tre: dopo nemmeno 180″ siamo già sul 2-12 per gli ospiti, che salgono fino al 9-21, massimo vantaggio nel primo tempo. È proprio nel momento più difficile, però, che arriva la reazione dei pugliesi, guidata da Mascolo e Reed. Il parziale di 10-0 riapre l’incontro, con il gioco da tre di Bowman a siglare il pareggio; è poi Reed a permettere ai suoi di chiudere il primo quarto addirittura in vantaggio (27-26). L’azione è frenetica anche nel secondo parziale, ma dal 37-37 è Varese a riprendere in mano le redini del match, salendo fino al 37-43. L’errore di Perkins e la combinazione vincente tra Johnson e Brown danno il là al nuovo allungo dei lombardi, che vanno al riposo lungo avanti 44-55.

Burnell segna il canestro del nuovo -6, ma Ross e Johnson riportano il vantaggio ospite a due cifre (54-64). Il testa a testa tra Reed e Brown prosegue con cinque punti del primo intervallati dalla tripla del secondo (65-72). Nell’ultimo possesso, Brindisi difende bene ma non riesce poi a trovare il canestro: si arriva quindi agli ultimi dieci minuti sul 68-78. In avvio di quarto quarto, Brindisi prova l’ultima reazione con Burnell e Bowman (73-78). Varese, però, non si lascia beffare e anzi continua a macinare gioco. Il +16 firmato da Brown a tre minuti dal termine (81-97), sancisce di fatto la fine del match.