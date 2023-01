Torino-Spezia 0-1, Gotti: “Grande prestazione di squadra, partita preparata bene”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Torino nel match valido per la 18^ giornata di Serie A: “Mi sono fatto un bel regalo per la mia centesima partita in A. Abbiamo preparato la gara sulle caratteristiche dei nostri avversari e l’abbiamo affrontata giocando alla pari con loro. Vittoria bellissima, ma ciò che conta è la prestazione di squadra. Siamo sempre più solidi e lottiamo molto di più“. Gotti ha poi elogiato Mbala Nzola, autore del gol vittoria: “E’ un ragazzo splendido e sensibile. Il cammino dell’anno scorso non gli era piaciuto, perciò è stato bravo a farne tesoro e a diventare questo nuovo Nzola. Lo stesso vale per Gyasi, peccato per la traversa che ha colpito“. Il tecnico dei liguri ha poi concluso: “Lo scorso anno con l’Udinese avevamo fatto una partita identica qui a Torino, perdendo però per colpa di un episodio. Oggi è successo il contrario: alla squadra avevo detto di andarselo a prendere quell’episodio“.