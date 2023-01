Basket, Serie A1 2022/2023: una tripla di Teodosic regala il successo alla Virtus Bologna su Venezia

Una tripla di Milos Teodosic a 8” dalla fine regala il successo per 79-78 alla Virtus Bologna su Venezia nella sfida della 15esima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di Scariolo così è sicura di arrivare alla final eight di Coppa Italia con il secondo seed. Miglior marcatore della serata Daniel Hackett, con 17 punti e 4/5 dall’arco. Solida prestazione anche di Shengelia, mentre dalla panchin Mannion e Belinelli come sempre hanno dato il loro contributo. Alla Reyer non bastano i 15 di Parks e i 14 di Bramos.

LA PARTITA – Primo quarto che parte su ritmi altissimi. Weems segna i primi 5 punti per Bologna, che va subito avanti in doppia cifra. Venezia è brava a trovare la reazione, guidata in particolar modo dalle triple messe a referto prima da Bramos e poi da Jordan Parks. Anche nel secondo quarto è la Virtus a giocare meglio, ma è una partita che va avanti a strappi. La squadra di Scariolo sembra in controllo, ma qualche palla persa di troppo tiene in partita la Reyer.

E infatti Venezia torna in campo aggressiva, rientrando pienamente in partita con un parziale di 24-10 che le permette di entrare negli ultimi 10′ di partita con sei punti di vantaggio, che diventano nove con la tripla di Bramos con cui si apre l’ultimo quarto di gioco. Qui arriva un parziale di 13 a 0 firmato soprattutto da Mickey, che ne segna nove di quei tredici. Inizia un match al cardiopalma, con continui sorpassi e controsorpassi. La Virtus sembra averne di più e va a +6 a 2′ dalla fine, ma Spissu con un paio di triple e Parks con l’attacco al ferro riportano avanti gli ospiti. Hackett, autore di un gran partita, segna i due punti del 76-76, ma la difesa bolognese è ancora una volta assente e subisce la penetrazione al ferro di Granger. Ci pensa l’eterno Milos Teodosic con una tripla a 8” dal termine, però, a regalare il successo alla Virtus.