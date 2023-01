Real Madrid-Barcellona senza copertura tv. Si potrà seguire in 150 paesi, dall’Uzbekistan allo Zambia: non in Italia

Da alcuni lustri a questa parte, anche se ultimamente con l’addio prima di Ronaldo e poi di Messi l’interesse è leggermente calato, il Clasico tra Real Madrid e Barcellona è la partita più seguita e attesa a livello Mondiale. Se poi mette in palio un trofeo quale la Supercoppa spagnola, è chiaro che si tratti di uno scontro chiave e per questo assolutamente da non perdere, incastonato nell’eterno dualismo tra queste due superpotenze del calcio spagnolo. E infatti, ben 150 paesi del mondo trasmetteranno la partita che si giocherà in Arabia Saudita, a Riyadh, proprio dove pochi giorni dopo Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana. Dallo Zambia all’Uzbekistan, in tutte le zone del globo terracqueo potranno seguire la partita. Ovunque in pratica, tranne in Italia.

Già, incredibile ma vero – almeno stando alle comunicazioni pervenute nella mattinata di oggi – nessuna emittente trasmetterà la partita in Italia. Competizione totalmente snobbata quest’anno, già fin dalle semifinali non trasmesse. Dal momento che il pacchetto dei diritti tv era unico e in vendita fin da giugno, è chiaro che nemmeno la finale di oggi, nonostante le richieste a gran voce, andrà trasmessa: del resto, l’eventuale emittente interessata, dovrebbe pagare anche due partite degli scorsi giorni senza averle mandate in onda. Il sito ufficiale del Barcellona, per errore evidentemente, riporta Dazn come emittente italiana: l’azienda non ha comunicato nulla in merito e non prevede l’incontro nel proprio palinsesto, salvo sorprese dell’ultim’ora. Morale della favola: abbonamenti costosi, tra Dazn, Sky, Amazon, Discovery (che ha trasmesso la Supercoppa negli ultimi anni in chiaro) e con tutta probabilità non sarà possibile seguire il Clasico.