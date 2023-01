Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023. Dopo il pareggio contro il Milan raggiunto nel finale e la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, i giallorossi provano a proseguire questa striscia positiva alla ricerca di una vittoria che permetterebbe loro di rimanere a contatto con il treno per il quarto posto. Da canto loro, i Viola hanno bisogno dei tre punti per rimpinguare una classifica che li vede finora molto lontani dalle zone europee. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 15 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-FIORENTINA

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventira, Kouamé; Jovic.