Basket, Serie A1 2022-2023: Treviso batte Verona 81-97, cronaca e tabellino

Nutribullet Treviso Basket batte Tezenis Verona per 81-97 nella sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 24 punti, che servono a regalare la vittoria a Treviso.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Ellis che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 18-20. Nel secondo quarto la situazione cambia di poco e ma l’equilibrio si spezza ancora di più, con gli ospiti che riescono a mettere 5 punti in più degli ospiti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 34-41.

Cambia invece la storia nel terzo quarto, qui infatti Verona riesce per una volta a mettere più canestri di Treviso ma, nonostante questo, riesce a recuperare soltanto un misero punto. Ospiti che rimangono in una posizione privilegiata, iniziando gli ultimi 10 minuti sul +6, sul risultato di 59-65. Nel finale prova la rimonta Verona, ma non riescono a ribaltare la gara ed anzi, la differenza aumenta e di molto. Sono infatti proprio gli ospiti a portarla a casa senzi troppi patemi d’animo. Vince Treviso, Verona sconfitto. Risultato finale: 81-97.

IL TABELLINO

VERONA-TREVISO 81-97 (18-20, 16-21, 25-24, 22-32)

VERONA: Cappelletti 9, Holman 0, Ferrari 0, Casarin 4, Johnson 13, Bortolani 20, Candussi 0, Rosselli 0, Anderson 14, Udom 0, Sanders 4, Smith 17.

TREVISO: Banks 24, Iroegbu 16, Sarto 0, Zanelli 14, Jurkatamm 4, Vettori 0, Sorokas 14, Faggian 8, Scandiuzzi 0, Jantunen 3, Ellis 18, Invernizzi.