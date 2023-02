Spal, Sky Sport: ore di riflessione sul futuro di De Rossi. Decisione attesa per domani

E’ tempo di riflessioni in casa Spal che, dopo la sconfitta subita al Paolo Mazza contro il Bari, deve valutare la posizione del tecnico Daniele De Rossi. Stando a quanto riportato da Sky Sport la società ferrarese deciderà nella giornata di domani se proseguire con l’ex capitano della Roma oppure se cambiare la guida tecnica. La Spal in questo momento si trova in una situazione molto delicata, occupando il diciassettesimo posto in classifica, con due soli punti di vantaggio sul Cosenza fanalino di coda. La dirigenza biancazzurra, inoltre, non avrebbe particolarmente gradito le parole pronunciate dall’allenatore in conferenza stampa, che ha aspramente criticato il mercato.