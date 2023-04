Basket, Serie A1 2022/2023: terza vittoria di fila per Brescia, battuta Verona 88-79

Nella sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, la Germani Brescia sconfigge la Tezenis Verona con il punteggio di 88-79. Importante successo in chiave salvezza per gli uomini di coach Magro, che ottengono la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si allontanano ulteriormente dall’ultimo posto, rilanciandosi addirittura in ottica play-off, distanti ora solo 4 punti. Continuano invece i problemi per gli scaligeri, fermi a quota 16 punti.

Nonostante la vittoria nell’ultimo turno contro Sassari, che aveva interrotto una striscia di tre sconfitte di misura contro avversarie di altissimo livello (Tortona, Venezia e Varese), la strada sembra ancora in salita per Verona, chiamata a lottare fino all’ultimo per evitare il ritorno in A2. Sul parquet del Palaleonessa vincono i padroni di casa, trascinati da Massinburg e Della Valle, oltre che dalle triple di Nikolic.

BRESCIA: Massinburg 16, Della Valle 16, Nikolic 15, Petrucelli 14, Akele 7, Caupain 6, Odiase 4, Moss 4, Cournooh 2, Cobbins 2, Burns 2, Laquintana N.E.

VERONA: Davis 22, Johnson 15, Simon 12, Bortolani 9, Cappelletti 9, Pini 4, Sanders 3, Anderson 3, Casarin 2, Ferrari N.E., Rosselli N.E., Udom N.E.