Highlights Trento-Trieste 85-68, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 9

Trento domina e batte Trieste 85-68 nel match valido per la 25ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. I padroni di casa mantengono il comando dall’inizio alla fine e trovano la seconda vittoria in fila in campionato. La squadra di Molin sale a 13 vittorie e 12 sconfitte in 7ª posizione. Trieste resta ferma a 10 vittorie e 15 sconfitte in una zona di classifica lontana sia dai playoff che dalla zona retrocessione.