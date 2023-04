Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari domina Treviso, la Dinamo vince 81-68

La cronaca e il tabellino di Sassari-Treviso 81-68, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Altra vittoria per il Banco di Sardegna, che davanti al pubblico amico del PalaSerradimigni domina per tre quarti e poi si rilassa fin troppo negli ultimi minuti di partita consentendo agli avversari di riavvicinarsi fino al risultato finale. La vittoria consente a Sassari di rimanere al quarto posto in solitaria, aspettando cosa farà Varese nelle prossime ore. Treviso resta invece al quintultimo posto, con i playoff ancora distanti quattro lunghezze.

La cronaca – Fin dai primi minuti la manovra di Sassari appare più fluida, Treviso tiene botta in avvio ma ben presto la Dinamo prende il largo trascinata da Robinson e Diop e dalla solita elevata percentuale dall’arco dei tre punti. La “bomba” di Kruslin vale il 18-11, dando il via a un bombardamento che in pochissimo tempo porta i padroni di casa sul +16 che vede chiudersi il primo quarto sul 29-13. Cambia poco nel secondo quarto, con Treviso che continua a faticare in attacco e a soffrire le transizioni avversarie. Un’altra tripla di Kruslin vale il massimo vantaggio sul 38-20, gli ospiti provano a reagire e accorciano fino al 40-27 ma all’intervallo lungo Sassari conduce sempre con un rassicurante +16 (49-33).

Al ritorno in campo delle due squadre, il terzo quarto si apre subito nel segno di Sassari che continua a giocare sul velluto allungando ulteriormente nel punteggio grazie a Dowe e Kruslin, la cui terza tripla consente al Banco di Sardegna di volare sul 59-37. Il parziale della Dinamo prosegue, così Sassari inizia gli ultimi dieci minuti con il vantaggio di 72-46 che appare più che rassicurante. Nell’ultimo periodo però i padroni di casa si rilassano fin troppo, mentre Treviso ha il merito di lottare fino alla fine: i veneti vengono trascinati da Ellis e arrivano anche al -10 incredibilmente, per poi cedere a testa alta sul punteggio di finale di 81-68.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Robinson 12, Dowe 14, Kruslin 12, Stephens 3, Bendzius 12, Jones 3, Gandini, Devecchi, Treier 4, Chessa, Gentile 4, Diop 17.

Nutribullet Treviso Basket: Iroegbu 14, Ellis 19, Zanelli 4, Sorokas 11, Invernizzi 4, Banks 3, Tadiotto, Jurkatamm, Vettori, Faggian 4, Scandiuzzi, Jantunen 9.