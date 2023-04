Messi, tentativo di furto nella sua casa a Barcellona

Brutta avventura per Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Telenueve, due delinquenti hanno provato a svaligiare la casa del fuoriclasse del Psg a Castelldefels, località vicino Barcellona. I due, secondo quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si sono introdotti in giardino senza riuscire però a forzare né la porta né le finestre per accedere alla struttura. A quel punto sono corsi via per paura di essere beccati dalla polizia.