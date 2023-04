Basket, Serie A1 2022/2023: quarta vittoria consecutiva per l’Olimpia, Treviso sconfitto 92-78

L’Olimpia Milano vince ancora. Nella ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket la formazione di coach Messina ha sconfitto Treviso sul punteggio di 92-78, conquistando la quarta vittoria consecutiva nelle ultime quattro giornate di campionato. Con questi due punti Milano torna a meno due dalla Virtus Bologna, mentre Treviso rimane a rischio con soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Melli sblocca il match e Shields e Hall allungano sul 5-0, ma dopo una prima parte di primo quarto avanti l’Olimpia viene riagganciata dagli avversari sul 9-9. Treviso allunga sul 9-11, Milano pareggia sull’11-11 ma ancora gli ospiti volano sull’11-18 chiudendo avanti il primo quarto (14-21). Nel secondo parziale Treviso raggiunge il +11 sul 18-29, ma con dodici punti consecutivi l’Olimpia trova il sorpasso sul 30-29 e chiude il secondo quarto in equilibrio sul 33-33. Ospiti di nuovo avanti sul 33-38 e sul 35-40 all’inizio del terzo quarto, ma Milano trova il sorpasso sul 41-40 e allunga sul 44-40 rimanendo in vantaggio per tutta la seconda parte del parziale, chiuso sul 60-51. Con il parziale di 32-27 nell’ultimo quarto i padroni di casa chiudono i conti sul 92-78.