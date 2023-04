FA Cup 2022/2023, sarà derby di Manchester in finale: lo United batte il Brighton ai rigori

Sarà derby di Manchester in finale di FA Cup. Lo United di Ten Hag batte ai calci di rigore il Brighton di De Zerbi dopo lo 0-0 regolamentare e si regala il pass per l’ultimo atto del torneo a Wembley. Un rigore sbagliato ad oltranza di March (tra i migliori in campo) condanna l’ex Sassuolo, che può comunque dirsi soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi. Per il resto sono i portieri i protagonisti dei 120′ più recupero. Al 6′ serve una super parata di De Gea per negare il gol su calcio di punizione a MacAllister. Al 14′ risponde lo United: Bruno Fernandes – il migliore dei suoi nei primi 45′ – calcia dalla distanza, ma Sanchez non si fa sorprendere. Il Brighton fa la partita con il 64% del possesso palla, ma lo United con la qualità dei suoi uomini d’attacco sembra sempre poter far male. Nel finale di tempo è Eriksen ad avere la palla dell’1-0 dopo uno scarico di Rashford, ma il danese calcia centralmente senza dare potenza. Ad inizio ripresa parte meglio la squadra di De Zerbi. E al 56′ è solo uno strepitoso De Gea a salvare i red devils: Enciso in area calcia di potenza in controbalzo, il portiere spagnolo vola e d’istinto cancella l’1-0. Lo United risponde con Antony, in ombra nel primo tempo. L’ex Ajax ruba palla in zona offensiva, rientra sul mancino e calcia, ma Sanchez aspetta e blocca la sfera.

Il brasiliano ci riprova al 64′, il tiro stavolta è più insidioso ma Sanchez ci arriva e respinge in tuffo. Allo scoccare dell’ora di gioco Ten Hag capisce le difficoltà e aggiunge muscoli a centrocampo con l’inserimento di Fred al posto di Eriksen. Un cambio obbligato invece per il tecnico italiano che deve rinunciare a Welbeck per infortunio (con Undav in campo). All’83’ è l’istinto puro di De Gea, ancora una volta, a salvare Ten Hag. Fa tutto March che si porta la palla sul mancino e scocca un tiro sul primo palo che il portiere controlla in due tempi. La partita non si sblocca. Si va ai supplementari e al 105′ è un miracolo di Sanchez ad allontanare con le unghie dalla porta un tiro deviato di Sancho. Il verdetto è rimandato ai calci di rigore. I primi dieci non sbagliano, ad oltranza March calcia alle stelle e Lindelof realizza il rigore che fa esplodere la Wembley rossa.