Basket, Serie A1 2022/2023: Pesaro irresistibile, Treviso abbattuta

Pesaro batte Treviso nella sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Una vittoria assolutamente straripante, conquistata soprattutto nella seconda parte di match e a forza di triple pesantissime, a cui i veneti non sono riusciti a rispondere: 101-72 il risultato finale alla Vitrifrigo Arena.

LA PARTITA – Avvio convincente di Treviso, che soprattutto trova percentuali molto alte da tre (a fine primo quarto saranno 5 canestri su 8 tentati dall’arco), ma Pesaro ha il merito di rimanere attaccata (17-17). Iroegbu e Zanelli, però, colpiscono ancora dalla distanza, e quindi il primo parziale è a favore dei veneti (21-27). Gli uomini di coach Marcelo, però, hanno un avvio incerto di secondo quarto, e il Pesaro ne approfitta per riavvicinarsi fino a pareggiare i conti con il 3/3 di Visconti (28/28). Iroegbu e Banks riportano Treviso avanti, ma è la tripla di Visconti a chiudere il primo tempo a favore di Pesaro (41-40).

Al rientro dagli spogliatoi, Treviso ancora una volta parte male, segnando poco e anzi nulla per diversi minuti; Pesaro non sta certo a guardare e costruisce un vantaggio sempre più importante con Kravic protagonista. Sokolowski riporta il -9, ma Abdur-Rahkman, Gudmundsson e Tambone realizzano le triple del +18 Pesaro (70-52). In particolare, è lo statunitense il vero protagonista del cambio di marcia pesarese, con 11 punti segnati nel terzo quarto. L’ultimo parziale vede Pesaro allungare ancora il proprio vantaggio ancora grazie alle triple, arrivando a sfiorare i 30 punti di vantaggio (88-61), mettendo quindi fine alla contesa.