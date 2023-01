MOVIOLA – Sampdoria-Napoli, rigore col Var: mano larga di Vieira sul tocco di Elmas

Episodio da moviola in Sampdoria-Napoli con il nuovo rigore per i partenopei ancora una volta concesso col Var. Abisso si perde un evidente tocco di mano da parte di Vieira, che la mette larghissima e colpisce un passaggio all’indietro di Elmas. Inevitabilmente il Var richiama il collega al monitor e la review è rapidissima è immediata: si tratta di rigore e non sbaglia lo stesso Elmas nel trasformarlo per lo 0-2.